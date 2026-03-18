Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Corrosão por dentro
Análise

Brasil tem defesa contra crise do petróleo, mas ganância e politização ameaçam escudo

Exportador relevante, Brasil enfrenta pressões internas por especulação e politização de quem sequestra estradas

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