Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A conta do risco
Análise

BC autoriza uso de parte do compulsório para recompor FGC fragilizado pelo Master

BC estima liberar até R$ 30 bilhões para recompor rombo de quase R$ 50 bilhões e menciona "interesse público associado à manutenção da confiança no sistema financeiro"

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