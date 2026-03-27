Aos 91 anos, churrascaria mais antiga do Brasil vai crescer em Porto Alegre

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
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