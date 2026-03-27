Aos 91 anos, churrascaria mais antiga do Brasil vai crescer em Porto Alegre

Santo Antônio fica na Rua Dr. Timóteo. Santo Antônio / Divulgação

Com investimento de R$ 900 mil, o restaurante Santo Antônio, fundado em 1935 e reconhecido como a primeira churrascaria do país, vai ampliar sua sede no bairro Floresta, em Porto Alegre. Um novo salão para eventos será entregue no próximo mês, com capacidade para receber cerca de 55 clientes.

Com nome de Caetano Aita, em homenagem ao responsável pela segunda geração da família no comando da casa, o novo local terá entrada independente e estrutura para apresentações, com telão, projetor e sistema de som.

Outra frente de expansão da marca é consolidação do seu espaço de evento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Após remodelação, o local passará a ter capacidade para até 400 pessoas sentadas. Há possibilidade de a fazer fogo de chão no gramado em frente à área. A abertura está prevista para 25 de maio, em celebração aos 91 anos do restaurante Santo Antônio.

Entre os novos projetos também está o Santo Clube, que começa em abril com encontros gastronômicos mensais no novo salão, conduzidos por Jorge Aita, terceira geração da família e atual responsável pela condução da empresa.

A história do Santo Antônio

Fundado em 1935 pelos imigrantes italianos Antonio e Conchetta Aita, naturais de Maratea e Sapri, o restaurante Santo Antônio começou com a venda de marmitas para trabalhadores da região da Rua Dr. Timóteo. Com o tempo, evoluiu para uma cantina italiana. Mais tarde, faz outra transição e se transformou na primeira churrascaria do país.

A empresa é conduzida pela terceira geração da família, com Jorge Aita e Elaine Conchetta Aita. A quarta geração, representada por Rafael e Fabrício Aita, também participa da gestão.

*Colaborou João Pedro Cecchini