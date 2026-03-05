Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto do conflito
Análise

Afinal, como o Estreito de Ormuz é fechado?

Passa por essa ligação estratégica ao menos um quinto do tráfego global de petróleo e boa parte das exportações gaúchas ao Oriente Médio

Marta Sfredo

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