Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto do conflito
Análise

Afinal, como funciona o mercado de petróleo?

Preço da matéria-prima passou a ser definido em bolsas internacionais, o que favorece fortes oscilações de cotações 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS