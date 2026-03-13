A microcervejaria gaúcha que é a única empresa B do segmento no Brasil

Fábrica fica na área rural de Gravataí. Cervejaria Fil / Divulgação

Tem uma microcervejaria em Gravataí que é a única representante brasileira do seu setor no "lado B" das empresas mundiais. Pode ser que você não esteja familiarizado com o conceito, mas ser uma companhia B significa, conforme a certificação global, ter capacidade de combinar desenvolvimento socioambiental com resultados financeiros. E a Cervejaria Fil consegue.

Fundada em 2014, a fábrica fica na área rural de Gravataí. Produz cerca de 8 mil litros de cerveja ao mês e fatura R$ 700 mil ao ano. Vende barris para bares e eventos e 18 rótulos nos seus canais digitais e em cerca de 150 pontos em Porto Alegre e região. Para além dos números, a Fil gera impacto positivo no ambiente.

— A gente não pode deixar a nossa loucura de ser humano ganhar da natureza. Quanto mais a gente faz parte do campo, mais a gente vê o quão importante é cuidar do ambiente. Tínhamos desde o começo interesse em devolver tudo que a terra nos fornece. O nosso sonho era plantar os nossos próprios malte e lúpulo — recorda o fundador da Fil, Felipe Fleck.

A empresa tem tecnologia para reutilizar água na produção de cerveja e usa energia solar, mas nem todos os planos sustentáveis se concretizaram.

— Como a gente não usa agrotóxico e está em uma área rural onde todo mundo usa dos lados, a nossa plantação parecia um buffet livre para os bichinhos. Tínhamos produção de malte no início, mas depois desistimos — diz Fleck.

Desde 2021 como empresa B, a Fil também reaproveita o resíduo do malte para alimentar os animais da fazenda em que opera a fábrica. Para espalhar as suas ideias, o empreendedor pretende abrir a propriedade para visitação do público ainda neste ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini