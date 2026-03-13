Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
Notícia

A microcervejaria gaúcha que é a única empresa B do segmento no Brasil

Empresa produz 8 mil litros de cerveja ao mês com energia renovável e reuso de água

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