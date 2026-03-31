Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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A guerra vai acabar? Com petróleo a US$ 118, dólar cai e bolsa... dispara

Apesar da alta de 64% no preço do petróleo em março, dólar caiu e Ibovespa subiu após sinais de possível trégua.

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