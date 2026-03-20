20Barra9 vai estrear na Serra; saiba onde será nova churrascaria

O Parque do Caracol, um dos cartões-postais de Canela, vai receber uma unidade da churrascaria 20Barra9 ainda neste ano. Será o primeiro restaurante da empresa com operação permanente fora de Porto Alegre.

A operação ficará no mirante da Cascata do Caracol, com queda de 131 metros de altura. Além da gastronomia, o visitante também poderá aproveitar o local com trilhas e outras atrações.

Com 10 anos de história, o 20Barra9 tem três unidades e operação sazonal de verão em Xangri-lá. A nova churrascaria terá funcionamento permanente, reforçando o movimento de expansão do Grupo Manda Brasa.

*Colaborou João Pedro Cecchini