Tratamento de efluentes sustentável faz fábrica no RS economizar R$ 1,6 milhão ao ano

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
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