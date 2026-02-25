Tratamento de efluentes sustentável faz fábrica no RS economizar R$ 1,6 milhão ao ano

Empresa também deve aumentar produção de água de reuso com eletrocoagulação. Stihl / Divulgação

Para operar de forma mais eficiente, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ambiental, a multinacional alemã Stihl trocou seu sistema de tratamento de efluentes industriais na fábrica de São Leopoldo. A empresa projeta economizar R$ 1,6 milhão ao ano com a mudança.

A tecnologia que foi implementada se chama eletrocoagulação, que usa apenas energia renovável e eletrodos de ferro como insumos para tratar efluentes. O processo anterior utilizava cerca de 20 toneladas de produtos químicos a cada mês.

Essa mudança ainda deve reduzir a geração de resíduos perigosos e melhorar a qualidade do material tratado, com potencial de aumentar a produção de água de reuso. Atualmente, cerca de 20% de todo consumo de água da Stihl vem do sistema de reuso de efluentes.

A tecnologia também permite a automatização do processo. Até então, o tratamento de efluentes industriais na empresa precisava realizado em bateladas, com supervisão.

*Colaborou João Pedro Cecchini