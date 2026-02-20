Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Derrubada de imposto
Notícia

Suprema Corte dos EUA considerou tarifaço de Trump ilegal, e agora?

Lei aplicada pela Casa Branca não vale sem autorização expressa do Congresso, decidem juízes; análise preliminar é de que haveria efeito retroativo

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