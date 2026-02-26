Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Clima de campanha
Análise

Quebra de sigilo de filho de presidente não deveria render tanta celeuma

Em dezembro, Lula afirmou que, se Lulinha estivesse "metido nisso, ele será investigado". Depois de ser espantalho de campanha, o próprio Fábio Luiz deveria ter interesse em mostrar suas contas

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