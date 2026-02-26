Quebra de sigilo de filho de presidente não deveria render tanta celeuma

Imagens antes da troca de agressões físicas na CPI do INSS. YouTube: @TVSenado / Reprodução

Antes do escândalo Master – expressão que tem um significado maior do que o das palavras isoladas – o roubo de recursos de aposentados graças a uma fraude cometida nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) era o caso mais grave do país. Nesta quinta-feira (26), as cenas deploráveis produzidas pela CPI que investigaria quem permitiu que isso ocorresse evidenciam que a prioridade agora é mesmo a produção de imagens para a campanha eleitoral.

Desde o início, havia ceticismo com a capacidade de identificar os responsáveis pela tunga no bolso dos beneficiários pelos integrantes da CPI do INSS em um escândalo que começou em um governo e terminou (será?) em outro. Os representantes do governo sugerem que estão indignados com uma decisão supostamente errada da presidência da CPI, que teria contado errado os votos contra e a favor da quebra de sigilo que inclui Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República.

De qualquer forma, não deveria ter provocado tanta celeuma. Em dezembro, ao ser indagado sobre o assunto, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva havia dito:

Para o país, o melhor é que todos os sigilos sejam quebrados, desde que haja fundamento para a suspeição sobre a fonte de renda do alvo. Seja ou não filho do presidente da República. Lulinha já foi agitado no passado como espantalho de campanha – no universo das fake news, já foi visto com carro dourado em paraíso fiscal e foi dono de "mansão" que na verdade era a sede de uma empresa. Se não tem nada a temer, também deveria estar interessado em ter tudo esclarecido.