Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Quando a gente foi a fundo no Master, viu que não se sustentava", diz gestor gaúcho

Tito Gusmão, da Warren, explica que relatório de 2023 não recomendava aquisição de CDBs do banco de Daniel Vorcaro por falta de consistência

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS