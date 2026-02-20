Poucos gaúchos estão confirmados na missão de 300 empresários na Índia

Lula levou missão para fórum empresarial na Índia. Ricardo Stuckert / Presidência da República

Depois da cúpula global sobre inteligência artificial (IA) que ocupou os primeiros dias da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Nova Délhi, na Índia, será realizado no final de semana um fórum empresarial entre os dois países para o qual o governo brasileiro anunciou a presença de 300 empresários nacionais.

No fórum empresarial que será marcado pela inauguração de uma agência da Agência de Promoção de Exportações (ApexBrasil) na Índia, tudo indica que haverá poucos gaúchos. O Estado está representado pelo presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki. Também estão confirmados integrantes do setor coureiro-calçadista.

Estarão no fórum, por exemplo, Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados, Silvana Dilly, superintendente da Assintecal, e Rogério Cunha, gestor de inteligência comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB). Mas há pouco além disso. A coluna fez contato com vários dirigentes de entidades do setor de saúde, que tem muitos interesses na Índia, mas nenhum estará lá.

Desde a chegada de Lula à Índia, a Apex evita divulgar a lista de presença de empresários brasileiros. Conforme a agência, essa é uma limitação imposta pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).