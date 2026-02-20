Poucos gaúchos estão confirmados na missão de 300 empresários na Índia

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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