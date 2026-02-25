Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Próximos passos
Análise

Por que a Argentina quer ser primeiro país a aprovar acordo UE-Mercosul

Argentina pode concluir amanhã ratificação do tratado, que precisa de decisão da Comissão Europeia para aplicação provisória da parte comercial, ainda sob análise jurídica

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