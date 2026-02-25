Por que a Argentina quer ser primeiro país a aprovar acordo UE-Mercosul

Sede do Parlamento Europeu fica em Estrasburgo, na França. Marta Sfredo / Agência RSB

Mesmo com a trava imposta pelo Parlamento Europeu, avançam medidas para tentar colocar em vigor o acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul. A Argentina está determinada a ser o primeiro país a ratificar o tratado no Congresso. Na virada entre os dias 12 e 13, a Câmara dos Deputados já votou grande maioria (203 a 42) a favor do tratado.

É surpreendente porque, até pouco tempo antes do anúncio da conclusão das negociações, o presidente do país vizinho, Javier Milei, ainda se manifestava contra o acerto. E há previsão de votação no Senado na quinta-feira (26). A pressa, na Argentina, é justificada por um plano que explora uma debilidade do "sócio": a demora para aprovar até projetos mais ou menos consensuais no Brasil.

E tudo indica que será aprovado, o que faria da Argentina o primeiro país a da esse passo. O objetivo de Milei seria permitir que a Argentina tenha acesso privilegiado às cotas de exportação ao bloco europeu de produtos agropecuários – a carne seria seu maior interesse. Isso lhe daria uma suposta vantagem competitiva sobre o Brasil. Como estava previsto, as regras passam a vigorar na medida em que cada integrante do Mercosul ratifique o acordo em seus parlamentos.

No entanto, só o fato de a Argentina aprovar não garante a vigência automática do acordo, por causa da decisão do Parlamento Europeu de enviar o texto para análise do Tribunal de Justiça da UE antes de apreciar seus termos.

Para que Milei atinja seu objetivo, será preciso que a Comissão Europeia (espécie de órgão executivo do bloco de 27 países) decida aplicar a parte comercial de forma provisória. Tudo indica que Ursula von der Leyen e seus colegas de gabinete estejam dispostos a isso. As dúvidas são se o Parlamento não vai reagir e se não haverá judicialização do tema.

Como funciona a UE

Integrantes

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia (República Tcheca), Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

Conselho Europeu

Formado por chefes de Estado e de governo, é o órgão supremo da hierarquia. Decisões cruciais exigem consenso, ou seja, aprovação de todos. Era o que travava o acordo com o Mercosul diante da resistência de países como Áustria, França, Hungria, Irlanda, Polônia – todos votaram contra na sexta-feira. A surpresa foi a abstenção da Bélgica, considerada inesperada porque o país é a sede da maior parte da infraestrutura da UE.

Comissão Europeia

Como a grande maioria dos países da UE são parlamentaristas, sua estrutura administrativa também é. O Conselho representa a chefia de Estado, ou seja, responder por decisões estratégicas e representação formal. A chefia de governo, ou seja, a gestão do dia a dia, é da Comissão Europeia, formada como um gabinete parlamentarista chefiado hoje pela alemã de origem belga Ursula von der Leyen. A mudança de 2024 permitiu uma aprovação no Conselho com quórum mínimo de 15 países que representassem 65% da população total. Será responsável pela implantação do tratado, desde que seja aprovado no Parlamento Europeu.

Parlamento Europeu

É o Poder Legislativo do bloco, formado por integrantes eleitos só para essa representação. Tem três sedes: a oficial fica em Estrasburgo (França, foto acima), onde ocorrem sessões mensais, mas reuniões de comissões e de grupos políticos ocorrem em Bruxelas (Bélgica). Ainda existe um secretariado-geral em Luxemburgo. Essa distribuição, nada prática, tem origens históricas e resultado de disputa de poder interno no bloco.

Tribunal de Justiça

Criado em 1952, é a Corte suprema da UE, responsável por garantir que a legislação do bloco seja aplicada da mesma forma em todos os países e que todos respeitem o direito europeu. Tem um juiz de cada um dos 27 países e 11 advogados-gerais. Tem sede em Luxemburgo.

O acordo Mercosul-UE

A origem

As primeiras tentativas ocorreram em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro de 2024, Mercosul e UE voltaram a anunciar desfecho positivo, também sem consequência efetiva.

O que prevê

O que foi aprovado no Conselho é a parte econômica do tratado, ou seja, um acordo de livre-comércio. Isso significa a retirada de barreiras para exportações e importações entre os 27 países da UE e os cinco do Mercosul. A base é a redução, nos dois lados, dos impostos de importação.

O tamanho

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de US$ 22 trilhões.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo