Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Volta da tensão
Notícia

Petróleo dispara, na contramão de expectativa de acordo entre EUA e Irã

Mercado reage à tensão entre EUA e Irã, com alta de 3,2% no preço do barril Brent nesta sexta-feira

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