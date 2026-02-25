Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Conta pesada
Análise

Penduricalhos? Quanto custa aos pagadores de imposto manter  privilégios fura-teto

O gasto com pagamentos acima do teto legal no serviço público chegou a R$ 20 bilhões em 12 meses, 21 vezes mais do que no segundo país com maior custo

Marta Sfredo

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