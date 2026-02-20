Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A reação da Casa Branca
Notícia

O que esperar das novas tarifas de Trump, agora com outra base legal

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