Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Nem reviravolta de Trump abala: dólar cai abaixo de R$ 5,20 e bolsa bate recorde

Moeda americana caiu com derrubada do tarifaço e não mudou direção com anúncio de nova medida, enquanto ouro subiu 1,67% em meio ao caos nos EUA

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