Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tira tarifa, põe tarifa
Notícia

Mesmo com vaivém, cinco dos 10 produtos mais vendidos do RS aos EUA ficam livres do tarifaço de 50%

Bens como tabaco, armas, máquinas e calçados foram beneficiados pela reviravolta dos últimos dias

Marta Sfredo

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