Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Mesmo com incerteza, dólar cai a R$ 5,155 e bolsa tem novo recorde 

Dúvidas sobre o alcance do rombo no orçamento dos EUA e eventuais revisões da tarifa atual de 10% reforçaram aposta de investidores em emergentes

Marta Sfredo

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