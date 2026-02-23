Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Conexão de negócios
Notícia

Mesmo com baixa presença de empresários, RS aproveitou fórum na Índia 

Presidente da InvestRS se reuniu com cinco empresas indianas, entre as quais dois grandes grupos do país, com foco em biotecnologia e agronegócio

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