Mesmo com baixa presença de empresários, RS aproveitou fórum na Índia 

Rafael Prikladnicki atribuiu baixa participação de empresários do RS à demora na definição de agente e época do encontro. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Ainda na Índia nesta segunda-feira (23), o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, teve uma última reunião com potenciais interessados em negócios no Estado. Já no início da noite por lá, relatou à coluna que teve cinco agendas com empresas mapeadas com antecedência. Uma foi com o braço de serviços da gigante Tata, que além da produção de veículos com marcas como Jaguar e Land Rover, opera de alimentos a aço, passando por energia, químicos e cosméticos

Outro grande grupo na agenda foi o Godrej, um conglomerado com 128 anos e faturamento de US$ 23 bilhões.

— Eles têm interesse em parcerias em pesquisas nas áreas de life science (biologia, medicina e agricultura) e agronegócio — relata Prikladnicki.

Também esteve na lista das conversas uma empresa da área de alimentos, que já tem parceira com empresa gaúcha. O presidente da InvestRS lembra que ao menos 40% da população da Índia não é vegetariana.

Segundo Prikladnicki, os indianos entendem o potencial, mas conhecem pouco o Brasil, mercado ainda pouco explorado por eles:

— Não entendem muito bem os benefícios, as regras tributária e até questões básicas como o processo de abertura de uma empresa aqui.

Mesmo assim, avalia que o compromisso dos chefes de governo dos dois países de duplicar o comércio bilateral de US$ 15 bilhões para US$ 30 bilhões até 2030 aumenta o interesse na aproximação. Prikladnicki confirma que foi baixa a presença de gaúchos na Índia, o que atribui a uma combinação entre a época – o final da semana de Carnaval no Brasil – e ao fato de agenda definitiva ter sido informada pouco tempo antes.

— O que gerou baixa participação de empresas gaúchas foi essa combinação da demora para divulgar a agenda completa com um período difícil para se mobilizar. Quando publiquei nas minhas redes pessoais, muitos empresários entraram em contato, então há interesse.