Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rumo do escândalo
Análise

Mendonça libera parte do sigilo do caso Master em decisão ambígua

Mendonça reduziu o sigilo das informações do caso Master e concedeu habeas corpus ao ex-dono do banco para CPI.

Marta Sfredo

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