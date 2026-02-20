Mendonça libera parte do sigilo do caso Master em decisão ambígua

Mendonça reduziu em um nível sigilo imposto por Toffoli. Rosinei Coutinho/STF / Divulgação

Veio o primeiro efeito esperado da mudança na relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF): o ministro André Mendonça reduziu o nível de sigilo das informações obtidas até agora pela Polícia Federal (PF). É uma redução cautelosa, do nível 4, o mais alto, para o 3, considerado padrão, que restringe o acesso a agentes com necessidade concreta de conhecer os dados. Também acabou com uma das mais esdrúxulas decisões do antecessor, Dias Toffoli, de restringir o acesso a apenas servidores selecionados – por ele – da PF.

Mas a decisão tem nuances ambíguas. A que mais chamou a atenção foi a de que "a instauração de qualquer nova investigação ou inquérito" seja, antes, autorizada por ele. Houve ainda determinação de que o fluxo de trabalho respeite a "compartimentação própria às atividades de inteligência e de polícia judiciária".

Isso significa que os dados devem ser compartilhados só entre os agentes que atuam nos inquéritos. Parece tecnicamente correta, mas é vista como tentativa de reduzir a influência do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, no caso. A tensão entre STF e PF é considerada um dos motivos para a saída de Toffoli da relatoria.

Outra surpresa veio com a concessão de habeas corpus ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Convocado pela CPI do INSS, o ex-banqueiro era esperado para um depoimento na segunda-feira (26), o que provocava grande expectativa.

No entanto, a defesa de Vorcaro quinta-feira, a defesa entrou com pedido de habeas corpus (HC) pra que o comparecimento fosse facultativo. Mendonça concedeu. Agora, a presença do ex-banqueiro na CPI – era o grande fato da próxima semana – virou objeto de especulação. O novo relator decidiu que Vorcaro só vai se quiser.