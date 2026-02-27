Fábrica de chocolates da Serra reconstruída após incêndio quer crescer 160%

Nova estrutura recebeu investimento de R$ 40 milhões. Elisa Assmann / Divulgação

Dez anos após sua fundação na serra gaúcha, a Tradição Gourmet, empresa especializada em chocolate industrial para o mercado de alimentação, prevê alcançar faturamento de R$ 120 milhões em 2026, crescimento de 160% em relação ao registrado em 2025.

A projeção é alcançar fabricação média de 450 toneladas mensais em 2026 e chegar a 900 toneladas ao mês em até dois anos. A unidade opera com linhas automatizadas e pode expandir sem necessidade de novas obras.

Cerca de 90% do faturamento vem da Região Sul, onde a Tradição Gourmet atende cerca de 2 mil clientes, dos quais 75% são pizzarias. Para este ano, a empresa pretende crescer sobretudo nos Estados de São Paulo e Goiás.

A estratégia comercial é sustentada por rede de vendas composta por cerca de 40 escritórios de representação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para se aproximar da capital paulista, a companhia transferiu sua filial regional de Araraquara para Indaiatuba.

*Colaborou João Pedro Cecchini