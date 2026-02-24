Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise no DF
Análise

Estrago feito pelo escândalo Master no BRB pode ir para a conta de todos os brasileiros

Com rombo estimado em até R$ 20 bilhões, banco do Distrito Federal precisa de solução que pode envolver Caixa Econômica Federal

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