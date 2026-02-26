Empresa gaúcha entra em vitrine sustentável global da Amazon

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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