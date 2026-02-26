Empresa gaúcha entra em vitrine sustentável global da Amazon

Ao todo, 25 produtos de cutelaria têm selo sustentável. Tramontina / Divulgação

Após reforçar sua linha de produtos voltada à economia circular, a gaúcha Tramontina passou a integrar, com 25 produtos de cutelaria, o Climate Pledge Friendly, programa da Amazon que destaca 2,2 milhões de bens com certificações de sustentabilidade reconhecidas internacionalmente.

Segundo a companhia, a marca é a primeira brasileira de cozinha a participar do catálogo com itens com o selo Forest Stewardship Council FSC (Certificação do Conselho de Manejo Florestal), que atesta a origem responsável e ecológica da madeira utilizada.

Iniciado no Brasil em 2024, o Climate Pledge Friendly (veja aqui) permite que os clientes identifiquem produtos com características sustentáveis em diversas categorias, de alimentos a eletrônicos, passando por artigos de beleza. O programa é baseado em cerca de 40 certificações que reconhecem padrões de sustentabilidade.

Produtos da Tramontina têm a certificação FSC desde 2001. O selo, no caso da companhia gaúcha, é de cadeia de custódia, que possibilita a rastreabilidade da matéria-prima de origem florestal.

*Colaborou João Pedro Cecchini