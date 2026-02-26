Dólar sobe e bolsa mantém 191 mil pontos em dia de novo temor com IA

Moeda americana chegou a alcançar R$ 5,165, mas desacelerou a alta. Marcos Santos / USP Imagens

Após dias de bons desempenhos, dólar e bolsa passaram por correções nesta quinta-feira (26). A moeda americana subiu 0,28% e fechou em R$ 5,139, ainda abaixo dos R$ 5,20. O Ibovespa oscilou 0,13% para baixo e segurou o nível de 191 mil pontos.

Um movimento de aversão ao risco também contribuiu para o real perder sua sequência de cinco pregões seguidos de valorização frente ao dólar. O gatilho para a correção foi o resultado da Nvidia, que fabrica chips para inteligência artificial (IA) e tem valor de mercado próximo a US$ 4,5 bilhões. Os números não empolgaram os investidores e reforçaram o temor de bolha no segmento. As ações da companhia caíram 5,46% nesta quinta-feira.

Essa queda ajudou a reduzir a atratividade de outros ativos considerados mais arriscados, como o real e o Ibovespa.

As bolsas dos EUA perderam tração devido ao desempenho dos papéis da Nvidia. O Dow Jones, índice mais tradicional da bolsa de Nova York, variou 0,04% para cima, e o S&P 500, o mais abrangente, recuou 0,54%. A Nasdaq, de tecnologia, registrou queda mais forte, de 1,18%.

*Colaborou João Pedro Cecchini