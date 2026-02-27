Dólar fica perto de R$ 5,10 mesmo com queda na bolsa e disparada no petróleo

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O dólar oscilou apenas 0,1% para baixo nesta sexta-feira (27). Fechou em R$ 5,134, mais perto de R$ 5,10 do que de R$ 5,20. Resistiu à preocupação com a inflação que fez a bolsa cair 1,16%, para 188,7 mil pontos.

O IPCA-15 subiu 0,84% em fevereiro, depois de alta de 0,20% em janeiro. Ficou muito acima da mediana (mais frequente) das projeções de analistas, que apontava 0,56%.

Esse susto inflacionário ocorre a duas semanas e meia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) do dia 18 de março, para quando é esperado o inicio do ciclo de cortes de juro. Com esse repique, as apostas para o tamanho da tesouradas ficam mais incertas.

O petróleo subiu 2,45%, com o barril encostando em US$ 73, cotação mais elevada desde outubro de 2024. O que provocou a alta foi a frustração com o acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã.

*Colaborou João Pedro Cecchini