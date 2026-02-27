Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar fica perto de R$ 5,10 mesmo com queda na bolsa e disparada no petróleo

Moeda americana fechou a R$ 5,134,  após IPCA-15 superar projeções e petróleo atingir maior cotação desde outubro de 2024

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