Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar cai pela quinta vez seguida e fecha em R$ 5,12; bolsa mantém 191 mil pontos

Moeda americana encerrou esta quarta-feira (25) no menor nível desde maio de 2024

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