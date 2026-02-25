Dólar cai pela quinta vez seguida e fecha em R$ 5,12; bolsa mantém 191 mil pontos

Na mínima da sessão, dólar chegou a R$ 5,118. Félix Zucco / Agencia RBS

Pela quinta sessão consecutiva, o dólar terminou o dia em queda, desta vez de 0,6%, para R$ 5,125, menor nível desde maio de 2024. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, também oscilou 0,13% para baixo e fechou em 191,2 mil nesta quarta-feira (25), após bater recorde na véspera.

Nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro virtualmente empatados nas intenções de votos para as eleições presidenciais de 2026, com 46,2% e 46,3% dos votos, respectivamente. Isso mexeu com as expectativas dos operadores e se refletiu nas movimentações do mercado.

Na bolsa, também influenciou uma realização de lucros. O Ibovespa chegou a tocar em 192,6 mil pontos pela manhã – novo recorde intraday –, mas mudou de direção com os investidores aproveitando para embolsar ganhos dos dias anteriores.

O petróleo, que chegou ao maior patamar em seis meses nos últimos dias, estacionou nesta quarta-feira. O preço do barril do tipo brent, referência no mercado, oscilou 0,11% para cima, para US$ 70,85.

*Colaborou João Pedro Cecchini