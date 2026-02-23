Dólar cai para R$ 5,169 e bolsa recua para embolsar ganhos; ouro segue em forte alta por risco

Tadeu Vilani / Agencia RBS

A clara percepção de que o Brasil é um dos maiores ganhadores com a derrubada do tarifaço de Donald Trump na Suprema Corte, mesmo com a nova tarifa de 10% – por enquanto – valendo a partir de terça-feira (24). Isso fez com que o dólar variasse mais 0,14% para baixo nesta segunda-feira, fechando em R$ 5,169.

Mesmo com valorização das ações da Petrobras – ao redor de 2% –, a bolsa recuou 0,88%, para 188,8 mil pontos. Os investidores desfizeram posições da sexta-feira (20), quando havia subido 1%, alcançando novo recorde nominal.

Os ativos de proteção seguem buscados por investidores. O ouro disparou 2,85% na divisão de commodities (Comex) na bolsa de Nova York (Nymex), para US$ 5.225,6 por onça-troy (cerca de 31 gramas).

Um dos motivos da alta nas ações da Petrobras foi o preço do petróleo, que chegou a subir durante o dia, para o nível de US$ 72 por barril. Mais para o final da tarde, houve inversão de sinal, com recuo de 0,37% no tipo brent, mas ainda no patamar de US$ 71,49.

*Colaborou João Pedro Cecchini