Dólar cai para R$ 5,169 e bolsa recua para embolsar ganhos; ouro segue em forte alta por risco

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
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