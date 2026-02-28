Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tráfego ameaçado
Notícia

Corredor no qual passa um quinto do petróleo usado no mundo virou zona de guerra

Relatos de que Marinha dos EUA não garante segurança no Estreito de Ormuz deve pressionar cotação da matéria-prima, que já subiu quase 20% só neste ano com ameaças de ataque de Trump

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