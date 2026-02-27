Como gaúcho que foi "missionário" do acordo reagiu ao anúncio de vigência do UE-Mercosul  

Behrends acompanhou as décadas de negociação. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A indústria brasileira celebra o anúncio de que o tratado de livre-comércio UE Mercosul será colocado em vigor de forma provisória, mas nem sempre foi assim. No início das tratativas, havia desconfiança com o acordo. E Frederico Behrends, como coordenador do Grupo Temático de Negociações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), atuava como "missionário".

Integrava o grupo que procurava garantir que haveria de fato ganhos para a indústria brasileira e gaúcha e, ao mesmo tempo, convencia empresários de que seria bom negócio. Por isso, o dia de Frederico hoje foi especial. A coluna buscou um depoimento de quem batalhou tanto para tirar do papel o que parecia ser uma miragem.

"Hoje não celebramos apenas a assinatura de um acordo comercial. Celebramos um marco histórico de maturidade econômica e visão geopolítica. O êxito simboliza a consolidação de uma agenda baseada em confiança, previsibilidade jurídica e integração produtiva. Trata-se de um movimento estratégico que amplia horizontes para nossas empresas, fortalece cadeias de valor e posiciona nossos países em um patamar mais competitivo no cenário global.

Mais do que reduzir tarifas, este acordo aproxima culturas empresariais, estimula inovação, promove sustentabilidade e cria um ambiente favorável ao investimento de longo prazo.

Estamos diante de uma nova etapa: uma etapa de oportunidades concretas, expansão de mercados e geração de riqueza compartilhada. O verdadeiro êxito, a partir de agora, será transformar este compromisso assinado em resultados efetivos — em negócios realizados, empregos gerados e desenvolvimento sustentável para ambas as regiões".

Como funciona a UE

Integrantes

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia (República Tcheca), Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

Conselho Europeu

Formado por chefes de Estado e de governo, é o órgão supremo da hierarquia. Decisões cruciais exigem consenso, ou seja, aprovação de todos. Era o que travava o acordo com o Mercosul diante da resistência de países como Áustria, França, Hungria, Irlanda, Polônia – todos votaram contra na sexta-feira. A surpresa foi a abstenção da Bélgica, considerada inesperada porque o país é a sede da maior parte da infraestrutura da UE.

Comissão Europeia

Como a grande maioria dos países da UE são parlamentaristas, sua estrutura administrativa também é. O Conselho representa a chefia de Estado, ou seja, responder por decisões estratégicas e representação formal. A chefia de governo, ou seja, a gestão do dia a dia, é da Comissão Europeia, formada como um gabinete parlamentarista chefiado hoje pela alemã de origem belga Ursula von der Leyen. A mudança de 2024 permitiu uma aprovação no Conselho com quórum mínimo de 15 países que representassem 65% da população total. Será responsável pela implantação do tratado, desde que seja aprovado no Parlamento Europeu.

Parlamento Europeu

É o Poder Legislativo do bloco, formado por integrantes eleitos só para essa representação. Tem três sedes: a oficial fica em Estrasburgo (França, foto acima), onde ocorrem sessões mensais, mas reuniões de comissões e de grupos políticos ocorrem em Bruxelas (Bélgica). Ainda existe um secretariado-geral em Luxemburgo. Essa distribuição, nada prática, tem origens históricas e resultado de disputa de poder interno no bloco.

Tribunal de Justiça

Criado em 1952, é a Corte suprema da UE, responsável por garantir que a legislação do bloco seja aplicada da mesma forma em todos os países e que todos respeitem o direito europeu. Tem um juiz de cada um dos 27 países e 11 advogados-gerais. Tem sede em Luxemburgo.

O acordo Mercosul-UE

A origem

As primeiras tentativas ocorreram em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro de 2024, Mercosul e UE voltaram a anunciar desfecho positivo, também sem consequência efetiva.

O que prevê

O que foi aprovado no Conselho é a parte econômica do tratado, ou seja, um acordo de livre-comércio. Isso significa a retirada de barreiras para exportações e importações entre os 27 países da UE e os cinco do Mercosul. A base é a redução, nos dois lados, dos impostos de importação.

O tamanho

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de US$ 22 trilhões.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo