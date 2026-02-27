Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Notícia

Como gaúcho que foi "missionário" do acordo reagiu ao anúncio de vigência do UE-Mercosul  

Frederico Behrends acompanhou os avanços e recuos da negociação como coordenador do Grupo Temático de Negociações Internacionais da Fiergs e integrante do grupo da CNI que subsdiava as tratativas

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