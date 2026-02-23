Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mudança drástica
Análise

Com reviravolta nas tarifas, Brasil passa de mais prejudicado a mais favorecido

Com nova taxa de importação geral de 15%, a tarifa média sobre produtos brasileiros teve a maior queda de alíquota, de 13,6 pontos percentuais, conforme observatório de comércio internacional

Marta Sfredo

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