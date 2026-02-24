Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Invasão de aço
Notícia

Com recorde de importação da China, Gerdau teve segundo pior trimestre no Brasil em 21 anos

De outubro a dezembro de 2025, grupo siderúrgico nascido em Porto Alegre teve indicador que só foi pior do que o do final de 2015, marcado por Lava Jato e paralisação de empreiteiras

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