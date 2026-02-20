Com R$ 1,5 milhão, orla do Gasômetro terá nova área de convivência

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mobiliário urbano
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Inauguração de espaço patrocinado pela 99 está prevista para a próxima semana

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