Com R$ 1,5 milhão, orla do Gasômetro terá nova área de convivência

Um dos espaços públicos mais simbólicos de Porto Alegre vai ganhar nova camada de uso e convivência. No próximo dia 28, está prevista a inauguração do espaço com mobiliário urbano criado pela 99, com investimento de R$ 1,5 milhão na Orla do Gasômetro.

Com cerca de 115 metros quadrados, a área para quem quiser descansar na sombra ou contemplar o pôr do sol do Guaíba, faz parte do projeto "Viver o melhor de PoA pede 99".

O projeto é da Seifriz Arquitetura, com execução da própria Seifriz em parceria com a Spot Skateparks, empresas com atuação consolidada em espaços públicos e urbanos.

A ação segue outras iniciativas da 99 em Porto Alegre, como o cinema ao ar livre no contexto da Noite dos Museus e o patrocínio à Semana Farroupilha. No campo da mobilidade, a companhia também aposta em categoria que permite ao passageiro escolher por viajar em carros elétricos e híbridos na Capital.

*Colaborou João Pedro Cecchini