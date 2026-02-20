Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Derrubada de imposto
Notícia

Cinco dos 10 produtos mais exportados do RS aos EUA se livram de tarifaço de 50%

Quatro bens entre os principais enviados ao mercado americano seguem afetados por sobretaxas; um está isento desde setembro

João Pedro Cecchini*

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