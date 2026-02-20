Cinco dos 10 produtos mais exportados do RS aos EUA se livram de tarifaço de 50%

Levantamento foi feito pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs). Lauro Alves / Agencia RBS

A derrubada das sobretaxas impostas por Donald Trump a produtos de diversos países, determinada pela Suprema Corte dos EUA nesta sexta-feira (20), livrou cinco dos 10 produtos mais exportados do RS para o mercado americano do tarifaço de 50% (veja detalhes abaixo).

Ainda não se sabe qual será a reação da Casa Branca. Meses antes, Trump havia afirmado que teria um "plano B" caso o tarifaço fosse derrubado, e nesta sexta-feira (20) reagiu à confirmação dessa hipótese dizendo que é uma "vergonha" (disgrace, em inglês). Há pouco, em pronunciamento sobre a decisão, afirmou que há pessoas dançando nas ruas, mas "não vão dançar por muito tempo".

Mas como tudo indica que haverá aplicação imediata da medida, no total os cinco bens liberados do peso das tarifas representaram 28,1% do total enviado do RS para os EUA em 2024, ano com embarques não distorcidos por conta da medida do presidente americano. O levantamento foi feito pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

Quatro produtos desse grupo mantêm taxação entre 10% e 50%. A Suprema Corte dos EUA não suspendeu as chamadas "tarifas setoriais". Ou seja, segue valendo o imposto que afeta segmentos específicos, como de aço e alumínio (50%), automóveis (25%) e madeira (10%). Um item entre os 10 mais exportados do RS para os EUA, a pasta química de madeira usada como matéria-prima para celulose, tinha tarifa zerada desde setembro.

A Suprema Corte dos EUA considerou ilegal o aumento de alíquotas do imposto de importação aplicado por Trump, sem expressa autorização do Congresso (confira a decisão aqui). O presidente americano recorreu à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977, conhecida pela sigla em inglês Ieepa, para impor sobretaxas. O resumo da decisão da está nesta frase: "A Ieepa não autoriza o presidente a impor tarifas".

*Sob supervisão da jornalista Marta Sfredo