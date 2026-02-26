Argentina e Uruguai aprovam acordo UE-Mercosul e impõem decisão sobre tratado

Senado da Argentina ratificou o tratado com União Europeia. JUAN MABROMATA / AFP

A Argentina correu, mas o Uruguai também acelerou, e os dois países obtiveram nesta quinta-feira (26) as primeiras ratificações do acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia. O problema é que o Parlamento Europeu não aprovou e pediu análise dos termos pelo Tribunal de Justiça do bloco de 27 países.

As regras originais previam que as novas regras entrariam em vigor em cada país que obtivesse a liberação legislativa, mas a situação mudou. No Brasil, a negociação já foi aprovada pela Câmara, mas falta a confirmação pelo Senado. O Paraguai começou a examinar o assunto no final de janeiro, mas ainda não teve qualquer votação. E embora a Bolívia tenha se tornado membro pleno do Mercosul em 2024, não é parte do acordo UE-Mercosul por não ter participado das tratativas.

Para que a presteza dos países latino-americanos seja recompensada, será preciso que a Comissão Europeia (espécie de órgão executivo do bloco de 27 países) decida aplicar a parte comercial de forma provisória. Isso exige que os conselheiros contrariem a decisão do Parlamento. A especulação é de que estão considerando essa possibilidade, mas também avaliando os riscos de reação.

Caso isso não ocorra, os efeitos do acordo de livre-comércio só devem começar a partir de 2027. Enquanto a Comissão Europeia não toma uma decisão, também pode dar tempo ao Brasil para tirar o atraso em relação aos dois países que já aprovaram. Como a adesão é individual, há expectativa de que quem chegar primeiro tenha melhor acesso às cotas de exportação ao bloco europeu de produtos agropecuários.

Como funciona a UE

Integrantes

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia (República Tcheca), Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

Conselho Europeu

Formado por chefes de Estado e de governo, é o órgão supremo da hierarquia. Decisões cruciais exigem consenso, ou seja, aprovação de todos. Era o que travava o acordo com o Mercosul diante da resistência de países como Áustria, França, Hungria, Irlanda, Polônia – todos votaram contra na sexta-feira. A surpresa foi a abstenção da Bélgica, considerada inesperada porque o país é a sede da maior parte da infraestrutura da UE.

Comissão Europeia

Como a grande maioria dos países da UE são parlamentaristas, sua estrutura administrativa também é. O Conselho representa a chefia de Estado, ou seja, responder por decisões estratégicas e representação formal. A chefia de governo, ou seja, a gestão do dia a dia, é da Comissão Europeia, formada como um gabinete parlamentarista chefiado hoje pela alemã de origem belga Ursula von der Leyen. A mudança de 2024 permitiu uma aprovação no Conselho com quórum mínimo de 15 países que representassem 65% da população total. Será responsável pela implantação do tratado, desde que seja aprovado no Parlamento Europeu.

Parlamento Europeu

É o Poder Legislativo do bloco, formado por integrantes eleitos só para essa representação. Tem três sedes: a oficial fica em Estrasburgo (França, foto acima), onde ocorrem sessões mensais, mas reuniões de comissões e de grupos políticos ocorrem em Bruxelas (Bélgica). Ainda existe um secretariado-geral em Luxemburgo. Essa distribuição, nada prática, tem origens históricas e resultado de disputa de poder interno no bloco.

Tribunal de Justiça

Criado em 1952, é a Corte suprema da UE, responsável por garantir que a legislação do bloco seja aplicada da mesma forma em todos os países e que todos respeitem o direito europeu. Tem um juiz de cada um dos 27 países e 11 advogados-gerais. Tem sede em Luxemburgo.

O acordo Mercosul-UE

A origem

As primeiras tentativas ocorreram em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro de 2024, Mercosul e UE voltaram a anunciar desfecho positivo, também sem consequência efetiva.

O que prevê

O que foi aprovado no Conselho é a parte econômica do tratado, ou seja, um acordo de livre-comércio. Isso significa a retirada de barreiras para exportações e importações entre os 27 países da UE e os cinco do Mercosul. A base é a redução, nos dois lados, dos impostos de importação.

O tamanho

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de US$ 22 trilhões.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo