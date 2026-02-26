Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Próximos passos
Análise

Argentina e Uruguai aprovam acordo UE-Mercosul e impõem decisão sobre tratado

O acordo só entrará em vigor após aprovação do Parlamento Europeu, atualmente sob análise pelo Tribunal de Justiça

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