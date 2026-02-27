Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Análise

Aplicação provisória de acordo UE-Mercosul exige pressa do Brasil

A aprovação no Senado é decisiva para que o Brasil não retarde acesso às cotas de exportação agropecuária

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