Aos 135 anos, fábrica de chocolates do RS chega ao clube do bilhão

Empresa investiu R$ 175 milhões na sua fábrica, em Arroio do Meio, nos últimos três anos. Neugebauer / Divulgação

Fundada em 1891, a Neugebauer registrou faturamento anual de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história. A empresa gaúcha de chocolates atingiu esse resultado em 2025 após três anos seguidos de investimentos na fábrica, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, que totalizou R$ 175 milhões.

— Vínhamos perseguindo a marca de R$ 1 bilhão desde que iniciamos o nosso ciclo de investimentos na produção, em 2023. Com os avanços, foi possível duplicar nossa capacidade produtiva — afirma o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel.

Parte dos recursos aportados no último ano foi aplicado na implantação de melhorias no sistema de gestão SAP, para atender à reforma tributária, que iniciou longo período de transição neste ano até 2033.

O que chama a atenção é que a Neugebauer entrou no clube do bilhão quando a indústria de chocolates viveu período desafiador.

— O preço do cacau, que representa 50% dos nossos custos de produção, saltou cerca de 400%. Mesmo assim, crescemos 11% em 2025. Isso exigiu ajustes e impactou o volume de vendas. Agora, com a estabilidade que prevemos, podemos esperar crescimento de 22% no faturamento em 2026 — detalha Vontobel.

A Neugebauer, segundo o executivo, pretende avançar em vendas nas regiões Sudeste e Nordeste neste ano. A companhia tem seis operações logísticas fora do RS, das quais três no Sudeste e uma no Nordeste.

*Colaborou João Pedro Cecchini