Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Vaivém sem fim
Análise

Afinal, tarifa de 15% anunciada por Trump ficou só na ameaça?

Depois de a Suprema Corte derrubar alíquotas de até 50%, presidente dos EUA autorizou cobrança de 10%, mas ainda não elevou para o patamar anunciado

Marta Sfredo

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