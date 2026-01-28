Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Quais as ruas com imóveis mais caros em Porto Alegre em 2025

Levantamento considerou 27,4 mil transações residenciais na Capital

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS