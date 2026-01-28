Quais as ruas com imóveis mais caros em Porto Alegre em 2025

Regiões que se valorizaram nos últimos anos, como Jardim Europa, dominaram o topo do ranking. André Ávila / Agencia RBS

Quem comprou imóvel em 2025 na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, pagou R$ 11 milhões para adquirir moradia de 571 metros quadrados, em média, e passou a ter propriedade na via que terminou o ano passado como a mais cara de Porto Alegre.

A Rua Eng. Teixeira Soares, no bairro Bela Vista, alcançou preço de R$ 7,4 milhões por imóvel e fechou o período em segundo lugar, seguida pela Rua Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, com valor de R$ 5,5 milhões por propriedade (veja detalhes abaixo).

Os dados são do Monitor de Vendas por Rua, levantamento da Loft que, em seu balanço anual, considerou 27,4 mil transações residenciais realizadas em 2024 e 2025, com base em dados do ITBI da prefeitura. Para garantir consistência estatística, foram incluídas apenas vias com ao menos três aquisições em cada ano.

Bela Vista foi o bairro que mais vezes aparece no ranking de ruas com imóveis mais caros em Porto Alegre, com cinco vias nesse grupo. Três Figueiras fechou o ano no topo do levantamento, mas colocou só uma representante nesse recorte.

Preço do metro quadrado

Na análise por área, a liderança ficou com a Avenida Pinheiro Borda no bairro Cristal, com média de R$ 26,2 mil/metro quadrado em 2025, alta de 977% em relação a 2024. A Rua Carlos Trein Filho, no Bela Vista, recebeu a segunda posição, com R$ 22,2 mil/m², e a Avenida Diário de Notícias, no Cristal, a terceira, com R$ 20,2 mil/m² (veja detalhes abaixo).

Cristal dominou o pódio, mas Bela Vista e Moinhos de Vento foram os bairros com mais ruas nesse conjunto, com quatro vias cada.

*Colaborou João Pedro Cecchini