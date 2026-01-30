"Menino de Fagundes Varela" vai vender ações de seu banco em Nova York

Sede do Agibank fica em Campinas, teve origem no RS. Rafael Cusato / Divulgação

Banco fundado pelo gaúcho Marciano Testa, com 6,4 milhões de clientes e foco em baixa renda, o Agibank busca levantar até US$ 828 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de Nova York (Nyse), lançada na quinta-feira (29).

A empresa planeja vender 43,6 milhões de papéis um preço que deve ficar entre US$ 15 e US$ 18. Considerando o valor médio e um lote adicional de 6,5 milhões de ações que pode ser absorvido, o IPO vai resultar em quantia quase bilionária em dólares. A maior parte deve ir para o caixa do Agibank. A fatia extra de papéis que pode ser vendida pertence aos acionistas e será ofertada se houver demanda acima da prevista.

A oferta é coordenada por nomes de peso em Wall Street: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citi. A definição do preço final está prevista para 10 de fevereiro. A estreia na bolsa de Nova York deve ocorrer no dia seguinte sob o ticker (código usado nas negociações) AGBK.

Marciano Testa nasceu em Fagundes Varela, município da serra gaúcha com cerca de 2,5 mil habitantes. Começou a trabalhar aos oito anos e abriu sua primeira empresa aos 16, em Caxias do Sul. Aos 23, fundou a Agiplan, financeira que distribuía produtos de outros bancos, como crédito.

Mais tarde, a companhia evoluiu para se tornar o Agibank, que, em 2021, mudou sua sede para Campinas. O plano de lançar um IPO nos EUA existia desde 2019, como Marciano relatou à coluna à época.

No acumulado de 2025 até setembro, o banco registrou lucro líquido de R$ 875 milhões. O valor supera o recorde que a empresa atingiu em 2024.

*Colaborou João Pedro Cecchini