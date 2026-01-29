Indústria do RS fecha 14,4 mil empregos em dezembro, mas encerra 2025 com saldo positivo

Tarifaço e juro alto afetaram desempenho da indústria. Ulisses Castro / Agencia RBS

A indústria do RS fechou 14,4 mil empregos em dezembro, pior resultado para o mês desde 2020. O saldo mensal, no entanto, não ficou muito distante do observado em anos anteriores, o que pode indicar efeito sazonal.

No acumulado, o setor encerrou 2025 com mais contratações do que demissões. Segundo dados do Novo Caged publicados nesta quinta-feira (29), a indústria do RS criou 4,5 mil postos de trabalho no ano, melhor desempenho do que o registrado em 2024, marcado pela enchente.

A queda no emprego se deve não só ao tarifaço dos EUA, mas também à desaceleração da atividade econômica por efeito do juro alto. Na última quarta-feira (28), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a Selic em 15% ao ano, percentual que permanece inalterado desde meados do ano passado.

A indústria brasileira perdeu 132,7 mil empregos em dezembro, mas também somou saldo positivo de 114,1 mil na geração de postos de trabalho no acumulado do ano.

Maiores reduções no emprego por setor no RS

Em dezembro

Couro e calçados | 3.006

Produtos alimentícios | 1.610

Máquinas e equipamentos | 1.485

Produtos de metal | 1.442

Borracha e plástico | 1.125

