Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Prejuízo calculado
Notícia

Indústria do RS fecha 14,4 mil empregos em dezembro, mas encerra 2025 com saldo positivo

Setor criou 4,5 mil postos de trabalho no acumulado do ano

João Pedro Cecchini*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS