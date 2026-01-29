Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Resultado insuficiente
Governo anuncia cumprimento de meta fiscal, mas dívida pública aumenta

Déficit primário ficou em R$ 13 bilhões, mas sem exceções legais o resultado negativo atingiu R$ 61,7 bilhões, acima do obtido no ano anterior

