Gerdau abre loja em São Leopoldo para vender produtos de aço

Peça essencial da expansão da Gerdau no final dos anos 1960, a Comercial Gerdau, distribuidora própria de produtos de aço da gigante de origem gaúcha, começou a operar em São Leopoldo. Com nova loja no município, a empresa pretende atender empresas de construção civil e indústrias da região.

A estratégia da nova unidade, na Avenida Getúlio Vargas, 3926, às margens da BR-116, é funcionar como ponto de relacionamento e de venda de bens como prego, arame, eletrodos, vergalhão em rolo, colunas e treliças, com disponibilidade para retirada imediata.

— A abertura de mais uma filial no Estado em que a companhia foi fundada há 125 anos simboliza nossa prioridade em modernizar o relacionamento com os clientes, além do compromisso com o desenvolvimento da região — diz Jefferson Marko, diretor-executivo da Comercial Gerdau.

A distribuidora soma cerca de 70 lojas no Brasil, entre as quais sete ficam no Rio Grande do Sul. Além de São Leopoldo, a companhia tem unidades em Santa Maria, Panambi, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre.

