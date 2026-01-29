Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Gerdau abre loja em São Leopoldo para vender produtos de aço

Nova unidade é a sétima de distribuidora no RS, onde a gigante foi fundada há 125 anos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS