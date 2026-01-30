Dólar volta a R$ 5,25 e bolsa cai com indicação para o comando do Fed

Na véspera, moeda americana havia atingido menor cotação desde maio de 2024. Marcos Santos / USP Imagens

A última sessão do mês em que o dólar caiu 4,4% e o Ibovespa subiu 12,6% terminou em sentido oposto. A moeda americana encerrou esta sexta-feira (30) com alta de 1,03%, para R$ 5,248, depois de, na véspera, descer do nível de R$ 5,20 pela primeira vez desde maio de 2024. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3) caiu 0,9%, para 181,3 mil pontos.

Investidores reagiram à indicação de Kevin Warsh para presidência do Federal Reserve (Fed, banco central americano). A escolha de Donald Trump mexeu com as expectativas de juro nos EUA, e o dólar se valorizou diante de várias moedas, entre as quais o real. O mercado vê Warsh como menos permeável à pressão de Trump para baixar a taxa básica.

A indicação, portanto, torna novas reduções de juro pelo Fed mais incertas. Essa percepção, somada a inflação ao produtor mais alta nos EUA, também impactou a cotação de metais preciosos, que operavam em recorde após aumento da busca por proteção no mercado. Essa rotação de capital foi influenciada pela escalada de tensões geopolíticas provocada por Trump.

O ouro despencou 11,4% só nesta sexta-feira, na maior baixa percentual desde 2016, e a prata derreteu 31% pressionados pela valorização do dólar, em movimento inverso ao que vinha ocorrendo nos últimos dias.

Por consequência, ações ligadas ao setor de mineração na bolsa brasileira caíram. O destaque negativo ficou por conta da Vale, que tem muito peso na composição do Ibovespa. Os papéis da mineradora perdem cerca de 3% perto do fim da sessão. O petróleo mal se mexeu, mas segue no mais alto patamar dos últimos quatro meses, em US$ 70 por barril.

*Colaborou João Pedro Cecchini