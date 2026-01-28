Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

"Dólar fixo" em R$ 5,20; bolsa renova recorde antes do Copom 

Moeda americana chegou a descer um patamar, mas fechou na mesma cotação da véspera

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS