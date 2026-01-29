Dólar fecha abaixo de R$ 5,20 pela primeira vez desde maio de 2024; bolsa recua com Tarcísio

Na mínima, cotação chegou a R$ 5,166. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de passar dois dias na mesma cotação, o dólar desceu um patamar nesta quinta-feira (29). A moeda americana variou só 0,22% para baixo, mas foi o suficiente para fechar em R$ 5,194, menor nível desde maio de 2024. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, caiu 0,84%, para 183,1 mil pontos.

A cotação da moeda americana chegou a subir a R$ 5,24 perto do meio-dia, mas passou a perder força à tarde. Operadores relataram que a melhora nos preços das commodities (matérias-primas básicas, como soja, petróleo ou carne, produzidas em larga escala no Brasil) ajudaram moedas mais sensíveis a esses bens, como real.

A bolsa brasileira foi afetada pela frustração com a desistência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de concorrer à Presidência. Também pesaram resultados decepcionantes de empresas ligadas à tecnologia e inteligência artificial, como a Microsoft, que registrou desaceleração no crescimento da divisão de computação em nuvem. A Nasdaq, bolsa do setor, caiu 1,32%.

Isso pressionou o Ibovespa, que caminha para interromper sua sequência de recordes. O indicador atingiu por oito vezes a máxima nominal histórica neste ano, que chegou a 184,6 mil.

O preço do petróleo saltou mais 3,3%, para US$ 70,67, com novas trocas de ameaças entre EUA e Irã. É a cotação mais alta desde junho de 2025. Com leve avanço de 0,28%, o ouro teve a nona elevação seguida, para US$ 5,3 mil, e acumula valorização de 16% no ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini