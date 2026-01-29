Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Atípica" e "exótica"
Análise

Dias Toffoli aborda atuação no caso Master e "compra" tempo para liberar sigilo 

Mesmo admitindo envio à primeira instância, ministro afirma que vai manter controle até o fim das investigações

