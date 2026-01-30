Com solução do "dilema dos Kevins", Trump vai fazer o juro baixar nos EUA?

Reforma da sede do Fed em Washington é alvo de investigação contra atual presidente. Ver Descrição / Ver Descrição

A escolha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a presidência do Federal Reserve (Fed, banco central americano) era chamada no mercado de "dilema dos Kevins". Além do que confirmou seu favoritismo, havia outro com o mesmo nome na disputa, Kevin Hassett. Trump acabou se inclinando por Warsh, mas fez questão de explicar a solução do "dilema":

“Houve muita especulação de que o altamente respeitado Kevin Hassett seria nomeado presidente do Fed – e ele teria sido um grande presidente –, mas, sendo bem honesto, ele está fazendo um trabalho tão extraordinário (...) que simplesmente não quis deixá-lo sair”, escreveu Trump em seu perfil na rede Truth Social.

Mas Warsh já havia sido preterido, não uma, mas duas vezes. No primeiro mandato de Trump, era cotado para presidir o Fed, mas o escolhido foi Jerome Powell, atual ocupante do cargo reconduzido no governo Biden. Depois, era considerado favorito para comandar o Departamento do Tesouro (equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil). No entanto, Trump surpreendeu com a preferência por Scott Bessent. Agora, vem o real dilema: Warsh vai comandar o Fed com independência ou aceitar a pressão de Trump para baixar o juro?

No mercado, Warsh é considerado menos permeável à interferência de Trump do que o homônimo Hassett. Foi diretor do Morgan Stanley, um dos maiores bancos de investimento dos EUA e assessor econômico do ex-presidente George W. Bush. Havia construído imagem de defensor da autonomia do Fed.

No Brasil, os ataques de Trump ao atual presidente do Fed, Jerome Powell, foram comparados às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente do Banco Central "herdado" do governo anterior, Roberto Campos Neto. Mas nada é semelhante à ofensiva do atual ocupante da Casa Branca, que não só desqualificou Powell com adjetivos ofensivos – "imbecil", "estúpido" – como autorizou a abertura de uma investigação por supostas irregularidades em uma reforma na sede do Fed em Washington.

No mercado, predomina a avaliação de que Warsh tentará preservar a autonomia do Fed e só reduzirá as taxas de referência se as condições econômicas permitirem. Até porque, como os indicados por Trump ainda são minoria no Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês, o equivalente ao Copom no Brasil), acatar pressão sem consenso seria inútil.

Caso o Senado aprove seu nome e Warsh assuma, em maio, o que desperta inquietação é a reação de Trump. No Brasil, Lula abandonou o discurso contra o juro alto desde que Gabriel Galípolo assumiu o BC. Não há muita segurança de que seja seguido pelo atual ocupante da Casa Branca.