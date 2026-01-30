Com resíduos retirados do litoral, indústria gaúcha faz cadeiras

Todo o material utilizado tem origem 100% rastreável. Tramontina / Delta / Divulgação

Uma das primeiras empresas no RS a usar biometano em operações industriais, a Tramontina não apostou só na transição energética para reduzir seu impacto ambiental. Em 2025, reciclou mil toneladas de plástico reciclado e reforçou linha de produtos voltada à economia circular.

Conhecida por seus talheres e panelas, desta vez a empresa nascida em Carlos Barbosa conseguiu fazer do limão uma limonada: com resíduos plástico retirados do litoral brasileiro, fez cadeiras que podem ser usada na praia. O lixo foi coletado em mutirões realizados por ONGs parceiras, como a Eco Local Brasil, e transformado em matéria-prima para indústria pela Raposo Plástico.

Todo o material utilizado tem origem 100% rastreável, segundo a Tramontina. A cadeira foi produzida em unidade em Pernambuco, onde a companhia tem uma unidade que produz porcelana e ainda uma fábrica focada em produtos plásticos.

O novo modelo da linha Oceano +Clean, chamado de Cadeira Marina, chegou ao mercado como a opção mais acessível da coleção, com preço sugerido de R$ 248,90.

*Colaborou João Pedro Cecchini