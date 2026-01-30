Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
Notícia

Com resíduos retirados do litoral, indústria gaúcha faz cadeiras

Tramontina fez do limão uma limonada: reciclou mil toneladas de plástico em 2025 e transformou em novo produto 

